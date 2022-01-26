«Русские придут за своим»: в деле о скифском золоте начался новый этап

Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассацию на решение Апелляционного суда Амстердама, постановившего передать коллекцию скифского золота Украине. Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свой вердикт голландский суд вынес 26 октября прошлого года. У российской стороны было ровно 3 месяца, чтобы обжаловать это решение. Еще в начале недели представители музейного сообщества говорили об апелляции в будущем времени. Теперь в правительстве Крыма утверждают, что апелляция подана.

«Мы в Крыму относимся к этому решению (суда Амстердама – прим. РИА «Новый День») как к акту международного разбоя против наших музеев, нашего исторического наследия, – подчеркнул Константинов. – Будем добиваться справедливости. Пока – в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет. Тем не менее, амстердамским судьям хорошо бы вспомнить о словах Бисмарка, как следует вести дело с русскими и что они (то есть мы) всегда придут за своим».

Напомним, «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, остается у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина. Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию.

В Крыму заявляли: если вердикт будет не в пользу России, стоимость коллекции будет включена в сумму ущерба, причиненного Крыму Украиной. Только страховая стоимость 2 тысяч 111 экспонатов, заблокированных в Голландии, составляет примерно 2 млн евро.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»