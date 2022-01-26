Противоречивый Аксенов: глава Крыма запер пенсионеров дома и вернул им льготный проезд

Крымским пенсионерам вернут право льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С учетом того, что люди обращаются: пенсионеры вынуждены ездить в общественном транспорте, принято решение ограничение по льготному проезду отменить», – сообщил он.

Напомним, льготный проезд для людей старше 60 лет был отменен в Крыму 30 октября в связи с ростом заболеваемости ковидом. Таким образом крымские власти пытались заставить пожилых людей сидеть дома. С 15 декабря льготы вернули тем пожилым людям, кто перенес коронавирус или вакцинировался. С 28 января льготный проезд будет предоставляться любому крымчанину старше 60 лет – соответствующие изменения в указ главы РК о введении режима повышенной готовности будут внесены в ближайшее время.

Правда, это послабление не коррелируется с новым ростом заболеваемости ковидом и введенными в связи с этим ограничениями. Так, с 24 января, согласно тому же указу, все граждане старше 60 лет в Крыму должны находиться в режиме самоизоляции.

Симферополь, Олег Яковенко

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