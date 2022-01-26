Ученые придумали, как использовать медуз, «кошмарящих» туристов в Азовском море

Ученые придумали, как использовать медуз, «кошмарящих» туристов и прочую живность в Азовском море.

Как уже сообщал «Новый День», из-за повышенныя солености и температура воды, а также обилия кормовой базы популяция медуз в Азовском море стремительно растет. Минувшим летом медузы атаковали азовское побережье практически постоянно: их было так много, что зачастую невозможно было зайти в воду.

Ученые Донского государственного технического университета придумали, как извлечь из этого пользу: из медуз будут добывать коллаген для косметической промышленности и медицины.

Коллаген – это один из основных белков в организме человека. Он широко применяется для восстановления и укрепления суставов и пострадавшей кожи, в качестве компонента оздоровительных инъекций, масок, гелей и так далее, а также в биолабораториях – как питательная среда для клеточных культур.

Сегодня используется коллаген двух видов: из рыбы и из кожи крупного рогатого скота. Но в таком продукте могут сохраняться патогены животных, вызывая тяжелые аллергические реакции и даже отторжение суставных и кожных имплантатов.

Медузы же патогенов, опасных для человека, не содержат и состоят только из воды и белков, так что они являются идеальным сырьем для производства коллагена.

«Применив цепочку последовательных химических реакций, мы получили осадок из чистого коллагена, – цитирует РИА Новости декана факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексея Ермакова. – Полученный из медуз белок пройдет строгую проверку на совместимость с кожными покровами человека на наличие патогенов и на аллергическую безопасность».

Ученые надеются не только получить коллаген высокого качества, но и решить одну из экологических проблем, так как расплодившиеся в Азовском море медузы не дают развиваться другим видам и снижают их разнообразие.

Симферополь, Лиана Макоба

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