На Украине служащий Нацгвардии расстрелял коллег

Военнослужащий Национальной гвардии Украины расстрелял своих сослуживцев из автомата и сбежал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня в 3:40 по местному времени на территории на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в Днепре.

Во время выдачи оружия 20-летний нацгвардеец расстрелял из автомата Калашникова караул и скрылся с оружием. Погибли четверо военнослужащих и один гражданский, еще пять человек получили ранения.

В результате операции «перехват» убийцу задержали.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по служебной халатности руководства Нацгвардии.

Днепр, Платон Ефимчук

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