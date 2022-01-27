В Севастополе инфицированность коронавирусом достигла 11% от числа горожан

В Севастополе инфицированность коронавирусом достигла 11% от постоянной численности населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 380 новых случаев ковида, в Севастополе – 331. От инфекции умерли 10 крымчан и 4 севастопольца.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 131 тысяча 158 зараженных, в Севастополе – 56 тысяч 36 (это 11% от официальной численности горожан по итогам 2021 года – 510 тысяч). Жертвами ковида стали 4 тысячи 685 крымчан и 1 тысяча 950 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»