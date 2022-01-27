Юг России зальет и завалит снегом

На юге России вновь ожидаются сильные осадки. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение суток к Крыму и Краснодарскому краю подойдет юго-западный циклон. По словам Вильфанда, в пятницу и субботу в Крыму прогнозируются сильные осадки – снег, мокрый снег и дожди. Ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Возможен гололед.

На Кубани в ближайшие 2 дня будет теплее, чем в Крыму, поэтому обильные осадки ожидаются преимущественно в виде дождя или дождя со снегом.

Симферополь, Лиана Макоба

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