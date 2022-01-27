Киев придумал, как обмануть «Нормандскую четверку» и «слить» Минские соглашения

Украина снова пытается уклониться от выполнения Минских соглашений: депутаты Верховной Рады, которые в течение ближайших 2 недель должны были принять ряд важных решений, обусловленных вчерашними переговорами в Париже, отправились отдыхать.

Как уже сообщал «Новый День», 26 января, после почти 6-месячного перерыва – «Нормандская четверка» вернулась к переговорам. Политсоветники лидеров Германии, России, Украины и Франции дискутировали более 8 часов. В итоге официальное коммюнике содержало всего 5 предложений, суть которых свелась к тому, что Минские договоренности являются основой работы «нормандского формата» и участники переговоров намерены уменьшить имеющиеся разногласия.

Напомним, одно из главных «разногласий» – отказ Киева признавать отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, сами они называют себя ЛНР и ДНР) сторонами конфликта и вести с ними прямые переговоры. Еще одно серьезное разногласие – это вопрос наделения ОРДЛО (ЛНР и ДНР) особым статусом в составе Украины и закрепление этого статуса в украинской конституции.

На вчерашней встрече в Париже представитель Киева – руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак попросил две недели, чтобы решиться на прямые переговоры и обсуждение предложений о поправках в Конституцию Украины, а также принятие ряда законов. Но уже сегодня понятно: ничего сделано не будет.

Сегодня рада внесла поправки в собственный календарный план и отправила сама себя на каникулы – до 14 февраля.

Депутат Александр Колтунович заявил, что таким образом срывается выполнение Минских соглашений: «У нас только две недели для реализации политической части минских соглашений. Все вы видели в новостях: вчера в Париже состоялись переговоры советников руководителей Минского формата. И через две недели в Берлине состоится вторая фаза переговоров, – напомнил он коллегам на сегодняшнем заседании. – Поэтому Рада должна проголосовать минимум за 4 пункта из комплекса мер по выполнению минских соглашений. Это пункт №4 по выборам, пункт №5 по амнистии, пункт №8 по снятию экономической блокады и восстановлению экономических отношений и начать диалог по прямым переговорам с ОРДЛО по пункту №11 – а это касается особого статуса Донбасса. Поэтому Верховная Рада не имеет морального права подставлять высшее руководство страны и идти на каникулы, вместо того, чтоб выполнять комплекс мер по Минским соглашениям».

Однако остальные парламентарии пропустили его замечание мимо ушей и проголосовали за каникулы.

Это означает, что к переговорам в Берлине дело с мертвой точки не сдвинется, зато Ермак сможет с чистой совестью заявить: правительство Украины хотело решить вопрос, но Рада подвела.

Киев, Платон Ефимчук

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