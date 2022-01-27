Америку ждёт на Украине геополитический крах, намного страшнее афганского – киевский политолог

Отказ США предотвратить военными средствами «захват Украины войсками РФ» приведёт к катастрофическим последствиям для Вашингтона, когда Киев падёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог и социолог Виктор Небоженко.

По его словам, бегство США из Афганистана не идёт ни в какое сравнение с тем «мировым негативным эффектом», который случится в случае потери Украины.

«Попытка реального вторжения путинской России в Украину резко изменит евроатлантическую безопасность Европы. Любое поражение Украины станет огромным геополитическим поражением США в Европе и во всем мире.

Мировой негативный эффект от поражения США в Украине от Кремля будет гораздо сильнее, чем реакция мира на стремительное бегство США из Афганистана. Станет ясно, что если США не сумели защитить Украину от нападения, то как они смогут защитить от реальной угрозы вторжения России остальную Европу (ЕС) или Тайвань от Китая», – рассуждает украинский эксперт.

Он уверен, что сразу за этим последует создание российско-китайского антиамериканского и антиевропейского альянса. Главную вину за будущий развал Европы Небоженко возложил на Германию, которая усилится за счёт «предательского» союза с РФ.

«В тоже время, в Европе самоуверенная и равнодушная Германия будет успокаивать все страны ЕС, предлагая им смириться со своей новой судьбой и согласиться на требование путинской России о разделе Европы, как это было до 1991 года. Проиграют все страны Европы, кроме объединенной и могущественной Германии – нового партнера России», – тревожится аналитик.

«Но Германия терпеливо будет их уговаривать не бунтовать. Точно так она восемь лет, с начала вторжения и оккупации путинской Россией части Украины, убеждала упрямую и гордую Украину смириться с минскими соглашениями и отдать Донбасс сепаратистам, а Крым России», – приводит слова Небоженко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»