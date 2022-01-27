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Четверг, 27 января 2022, 19:15 мск

Новости Крым

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В программе туристического кешбэка Крым засветился высокой ценой

Более 200 крымских отелей участвуют в программе туристического кешбэка.

Как уже сообщал «Новый День», очередной, пятый, этап программы стартовал 18 января: купить тур можно до 12 апреля, а отправиться в поездку по России – до 30 апреля включительно.
По итогам первых 10 дней лидирует морское побережье Сочи и горнолыжный курорт Красная поляна.

В Крыму об участии в программе заявили 207 мест размещения, в том числе 37 санаториев. При этом полуостров находится в лидерах по стоимости поездки в межсезонье. Так, если в Сочи средний чек поездки в рамках программы составляет (на двоих, 7 дней в отеле категории «3 звезды»), то в Крыму – свыше 77 тысяч.

Напомним, кешбэк за поездку может достигать 20 тысяч рублей, а в целом по России на программу выделено около 5 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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