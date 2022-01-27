В Севастополе мошенники прикидываются сотрудниками ФСБ

В Севастополе мошенники притворились сотрудниками ФСБ и РНКБ, чтобы обчистить пенсионерку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 68-летней женщиной «работала» целая банда: ей звонили с 20 разных номеров, рассказывали про преступников, пытающихся забрать деньги с ее счета и требовали помочь в разоблачении мошенников.

Когда горожанка засомневалась и отказалась выполнять инструкции, один из мошенников притворился руководителем отдела безопасности банка, а второй – сотрудником спецслужб. Они начали грозить женщине уголовной ответственностью за неоказание помощи правоохранительным органам.

«Аферисты отправили ей фото фальшивых корочек, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Тогда уж пенсионерка сдалась, выполнила все требования, сделала 133 перевода и потеряла два миллиона, полученных от продажи недвижимости».

Севастополь, Олег Яковенко

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