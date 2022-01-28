Заболеваемость коронавирусом в Крыму превысила 400 случаев в стуки

Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 400 случаев в стуки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 января в республике зафиксировано 409 вновь заболевших, в Севастополе – 347. От инфекции умерли 9 крымчан и 3 севастопольца.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 131 тысяча 567 зараженных, в Севастополе – 56 тысяч 383. Жертвами ковида стали 4 тысячи 694 крымчанина и 1 тысяча 953 севастопольца.

Симферополь, Лиана Макоба

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