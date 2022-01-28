В Крыму украли более 50 млн рублей на строительстве детского сада

В Крыму руководители строительной фирмы украли 51 миллион рублей при возведении детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, компания получила госконтракт на строительство дошкольного учреждения в одном из сел Красногвардейского района общей стоимостью 218 миллионов рублей. И бюджета на счет фирмы был перечислен аванс в размере 30% от всей суммы, или более 65 миллионов.

Часть этой суммы была перечислена на счета сторонней компании – таким образом из строительной фирмы «вывели» более 51 миллиона. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, руководители фирмы находятся под подпиской о невыезде.

Симферополь, Олег Яковенко

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