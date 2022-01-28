Выходные в Крыму начнутся с непогоды

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня до конца дня и в течение суток 29 января на полуострове ожидается снег. Местами осадки будут сильными. Возможны гололедица и отложение мокрого снега.

Юго-западный ветер изменит направление на северо-западный и усилится до 22 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»