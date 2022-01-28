Прокуратура потребовала вернуть Крыму землю у Карадагской обсерватории

Прокуратура потребовала вернуть Крыму гектар земли у Карадагской обсерватории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине 60-х гдов прошлого века в пользование Карадагской актинометрической обсерватории было отведен участок земли площадью 17 гектаров в поселке Курортное. В 2000-х годах поселком управлял Щебетовский поселковый совет, который в 2008-2013 годах раздал половину земли обсерватории частным лицам.

На этих участках тут же начали строить отели. Сотрудники обсерватории пытались бороться с незаконной застройкой с 2010 года. Часть земли удалось вернуть в республиканскую собственность. Теперь прокуратура обнаружила еще 1 гектар, отданный под застройку.

Прокуратура подала в суд несколько исков об истребовании земельных участков из незаконного владения и передачи их в государственную собственность. Один из них уже удовлетворен, остальные еще рассматриваются.

Отметим, что попытки приватизировать землю Карадагской обсерватории предпринимались и после перехода Крыма в состав России. Например, в августе 2015 года власти Курортного выделили местной жительнице три сотки для строительства жилого дома. Но одна часть участка располагалась на территории обсерватории, вторая – на землях общего пользования. Участок пришлось вернуть.

Феодосия, Олег Яковенко

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