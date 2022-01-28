Крым лидирует по числу жалоб на отели, уровень сервиса которых не соответствует заявленному

Крым вошел в число лидеров по числу жалоб на отели, уровень сервиса которых не соответствовал заявленному.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем году Ростуризм около 200 подобных жалоб. Компанию Крыму в «черной» тройке составляют Краснодарский край и Ленинградская область.

При этом эксперты утверждают, что дошедшие до Ростуризма жалобы – это одна сотая или даже тысячная от реального количества.

Есть в России пятизвездные отели, не имеющие бассейна, чего по условиям классификации быть не может. Но чаще всего проблемы возникают в отелях, заявляющих трехзвездный сервис, но не обеспечивающих комфорт туристов даже на «двойку».

Кроме того, нередки случаи, когда формально гостиница соответствует всем требованиям заявленной категории, но экономит на поваре, горничных, отоплении или кондиционировании номеров. Так, в Крыму отдыхающие жалуются, что полотенца приходится выпрашивать, в номерах не убирают по несколько дней, а постельное белье за 7 -10 дней пребывания ни разу не сменили.

Не отличаются крымчане и лояльной к клиенту ценовой политикой. Например, весной прошлого года, когда в очередной раз «закрыли» Турцию, один из трехзвездных отелей поднял цену за номер почти в 2 раза.

Напомним, что с 1 января отели, не прошедшие классификацию, принимать туристов не имеют права. Однако в Крыму из нескольких тысяч мест размещения категорию получили только 900, причем половина из них классифицирована как «без звезд», так что высокого сервиса от них ждать не приходится.

Плюс ко всему, организация, присваивавшая звезды гостиницам полуострова, лишилась аккредитации за недобросовестность. Это первый случай в России. И, возможно, не последний: серьезные нарекания Ростуризма вызвали около 5% из 167 организаций, занимающихся классификацией отелей.

Между трем, многие продолжают спокойно функционировать и без категории:

«Отелей, которые сейчас по-прежнему работают без классификации, предостаточно, – цитируют «Известия» главу правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова. – После недавнего запрета на размещение гостиниц в жилых домах, такие объекты потеряли возможность пройти классификацию. Они просто продолжили работать в серую, и их много. А что с ними делать – пока не очень понятно».

По словам Мохова, на старте нового сезона планируется провести масштабные проверки отелей.

Симферополь, Лиана Макоба

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