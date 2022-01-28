Доставленный на орбиту компанией Илона Маска украинский спутник разрядился и теряет ориентацию

Запущенный недавно на орбиту компанией SpaceX украинский спутник «Січ», разработанный ещё до 2014 года, никак не может преобразовать солнечную энергию в электрическую. В результате аппарат теряет ориентацию в космосе и устойчивую связь с землёй.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе днепропетровского КБ «Южное».

В данный момент из-за неправильного пространственного расположения объекта на солнечные батареи попадает недостаточное количество света. Кроме того, выяснилось, что часть оборудования спутника испытала проблемы при запуске.

«Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом», – говорится в сообщении.

Пока аппарат работает «в энергосберегающем режиме». Украинские специалисты надеются успеть за «один-два месяца» запустить солнечные батареи – до окончательной утраты объекта.

«Заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Січ-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной», – сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на КБ «Южное».

Симферополь, Валентин Карамазов

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