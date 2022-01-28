В НАТО тайно признают, что Россия не собирается вторгаться на Украину

Россия не располагает на границах с Украиной военной группировкой, достаточной для широкомасштабного вторжения и захвата значительной территории Украины. Военные и политики стран-членов НАТО уверены, что Москва не готовит никакого наступления.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно изданию «Euractiv», журналисты которого пообщались с высокопоставленными источниками в Североатлантическом альянсе.
Как известно, ряд натовских чиновников и европейских политиков регулярно публично заявляют о «неминуемом российском вторжении».
Между тем, информатор издания «Euractiv» уверенно заявляет, что «по внутренним оценкам НАТО, Россия не планирует вторжения».
По мнению военных экспертов альянса, «чтобы вторгнуться в такую большую страну как Украина с такими вооруженными силами (112 тысяч военнослужащих РФ – прим. «НД»), нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время».
Кроме того, источник добавил, что в НАТО есть единогласное мнение о невозможности военного вмешательства в возможный конфликт, поскольку Украина не является членом альянса.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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