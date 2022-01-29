В Крыму в ДТП попал автобус с пассажирами

В Белогорске грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 7:05 на улице Нижнегорской. Водитель комбинированной дорожной машины на мокрой, скользкой дороге не справился с управлением и столкнулся с автобусом МАН, двигавшемся во встречном направлении.

В МВД по РК уточнили, что автобус выполнял маршрут «Советский – Симферополь», в нем находилось четыре пассажира. Одна из них – 47-летняя женщина получила травму.

Проверку по факту ДТП начала прокуратура. «Будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения и содержанию дорог в зимний период», – сообщили в ведомстве.

Белогорск, Олег Яковенко

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