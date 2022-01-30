В Севастополе ковид распространяется быстрее, чем в Крыму

В Крыму за сутки зарегистрировано 511 новых случаев коронавируса, что на 9% больше, чем накануне. 110 человек госпитализировано – прирост составил 21%. От инфекции умерли 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе ковид распространяется чуть быстрее: за сутки выявлено 393 вновь заболевших – это на 12% выше вчерашних показателей. Число госпитализированных выросло на 23% – с 43 до 53. Скончались 2 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 132 тысячи 547 зараженных, в Севастополе – 57 тысяч 127. Жертвами ковида стали 4 тысячи 709 крымчан и 1 тысяча 959 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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