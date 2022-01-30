«Мне доложили военные» – Джонсон призвал Россию «избегать безрассудных действий»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил вновь поднять градус паники вокруг «российского вторжения на Украину».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз он утверждает, что главы британских и других западных силовых ведомств доложили ему о якобы нагнетаемой Москвой всё «более тревожной» обстановки возле украинских границ.

«На этой неделе начальники наших оборонных ведомств проинформировали меня о ситуации на границе с Украиной. Картина становится все более тревожной – я продолжаю призывать Россию к переговорам и избеганию безрассудного и катастрофического вторжения», – написал Джонсон в Твиттере.

Он уже поручил удвоить численность британских войск в Эстонии с 800 до 1600 военнослужащих, согласно «новой тактике» Лондона – одновременного «устрашения Москвы» и проведения с ней переговоров.

На следующей неделе Джонсон собрался с визитом на Украину, а затем из Киева намерен сразу же вылететь в Москву на встречу с российским президентом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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