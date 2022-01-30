«Кровавый сценарий» – на Украине обвинили Байдена в сговоре с Путиным

Президент США сознательно нагнетает истерику вокруг «российского нападения на Украину», чтобы вынудить Киев пойти на полную реализацию всех пунктов Минских соглашений по Донбассу.

«Капитуляция Зеленского» выгодна и Вашингтону, и Москве, так как разрядка ситуации на востоке Украины позволит США переключиться на Китай, а Россия получит передышку для подготовки «окончательного поглощения Украины», которая погрузится в пучину гражданской войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в том, что Байден и Путин уже «всё порешали за спиной Украины», уверен киевский политолог Юрий Романенко.

По его мнению, нет сомнения, что президент Зеленский подчинится американцам. Однако политолог надеется, что Верховная рада откажется голосовать за Минские соглашения, чтобы не допустить «кровавой гражданской войны на Украине», так как «патриоты» никогда не согласятся на выполнение «предательского Минска-2».

«Американцы уже и не знают, что еще такое ляпнуть, чтобы мы обделались. При этом все в кулуарах знают, что на весну готовятся пропихивать Минск-2 через парламент. Одна из самых грандиозных постановок в истории человечества», – рассуждает Романенко.

«Депутат, который будет нажимать на зеленую кнопку, должен понимать, что он своей ручонкой развяжет еще большую войну, замажет свои руки кровью десятков, сотен тысяч людей, принесет страдания миллионам. И это будет его персональная ответственность, и его, его род будут проклинать десятки миллионов людей в следующие десятилетия. Момент голосования по Минску-2 покажет – за 30 лет Украина позврослела или осталась дебилковатым переростком, который ходит под себя от открика воспитателя.

Если мы прокатим Минск-2, то это будет наше первое взрослое решение за 30 лет. Да, за него, возможно, придется нести лишения, нам обрежут газ или создадут какие-то другие проблемы. У нас может уменьшиться благосостояние, и будут другие беды. Однако это будет наше решение, которое нам нужно принять вопреки обстоятельствам, давлению наших «американских партнеров», России. Но мы будем потом пенять только сами на себя, а не оправдывать свое жалкое состояние, что нам это всё навязали», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»