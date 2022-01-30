Дания подключилась к запугиванию России и поставкам оружия на Украину

Правительство Дании заявило о готовности поставить партию вооружений на Украину в связи с «дальнейшей военной эскалацией со стороны РФ».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
По ее словам, ситуация вокруг Украины и поведение России «всерьёз угрожают Европе».
«Есть риск вооружённого конфликта на европейской земле», – утверждает она.
Кроме того, Фредериксен пригрозила Москве санкциями «беспрецедентного масштаба» в случае вторжения российской армии на Украину.
Напомним, кроме Дании, о поставках вооружений на Украину уже заявили Польша, страны Прибалтики, Чехия и Канада. США и Великобритания уже перебросили оружие в Киев десятками военно-транспортных самолётов.
Вместе с тем, категорически против поставок летального оружия Украине выступает Германия, которая закрыла своё воздушное пространство для пролёта британских военных транспортников.
Симферополь, Валентин Карамазов
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