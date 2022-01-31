В Крыму до конца февраля закрыли доступ к одному из самых привлекательных зимних объектов

В Крыму до конца февраля закрыли проезд на один из самых привлекательных зимних объектов полуострова – Ай-Петри.
Как сообщили РИА «Новый День» в Служба автодорог Крыма, из-за угрозы схода снежных лавин дорогу «Бахчисарай – Ялта» в районе Ай-Петри по приказу министерства транспорта РК перекрыли до 1 марта для всех транспортных средств.
Однако в минувшие выходные на плато все равно было полно отдыхающих: всякий раз, когда дорогу га Ай-Петри закрывают, находится множество «сталкеров», знающих как обойти запрет.
Ялта, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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