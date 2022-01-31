Выявляемость коронавируса в Крыму приблизилась к 600 случаям в сутки

В Крыму за сутки зарегистрировано 595 новых случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 442.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 6 крымчан и 3 севастопольца человек.
Всего с начала эпидемии на полуострове зафиксировано 190 тысяч 707 зараженных, более 30% из них в Севастополе. Жертвами ковида стали 4 тысячи 715 крымчан и 1 тысяча 962 севастопольца.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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