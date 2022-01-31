Политика главы Крыма дошла до абсурда

Политика главы Крыма по приведению в порядок жилищно-коммунальной сферы дошла до абсурда. Крымчане и раньше не очень доверяли громким заявлением Аксенова, грозящего массовыми увольнениями чуть ли не каждую неделю, но когда разбираться в проблемах ЖКХ губернатор отправил разбираться всех, кто просто умеет ходить, окончательно поняли, что кроме очередной шумихи дело ничем не кончится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о новом формате работы республиканского правительства с муниципалитетами Аксенов заявил 13 января: «К сожалению, за прошедший год накопилось много невыполненных обязательств и обещаний, что напрямую свидетельствует о низких показателях исполнительской дисциплины, – сообщил он. – В связи с этим принято решение скорректировать формат работы, касающийся выездных мероприятий: силами республиканских органов власти совместно с конкретным муниципальным образованием посетить каждый дом».

Начали с Керчи: чиновники за 12 дней должны были проинспектировать 1434 дома, то есть по 120 домов в сутки. Уже тогда эксперты заявили, что Аксенов путает регулярное управление с избирательной кампанией и иронизировали: сотрудники крымского Совмина превращаются в «полевиков-топтунов».

Однако критика пыл главы Крыма не охладила, и вслед за Керчью чиновников правительства пошли бродить в Евпатории.

«Маразм крепчал: врио министра транспорта Крыма проводит обход многоквартирных домов в Евпатории, записывает в блокнотик проблемы в сфере ЖКХ – больше видимо некому, – комментирует «воскресные вылазки» чиновников telegram-канал «ЧКХ». – Шутка ли, губернатор скоро приедет в город. На федеральном уровне давно отмечают, что Аксёнов системной работе предпочитает бесконечную избирательную кампанию имени себя. Очевидно, что новый вояж по муниципалитетам – ни что иное как подготовка к вероятному введению прямых губернаторских выборов в Крыму в 2024».

«Выходные в Евпатории прошли горячо и жарко, – вторит telegram-канал «Крымская П». – Видимо, из-за того, что исполняющий обязанности министра транспорта Николай Лукашенко ходил по подъездам многоквартирных домов города-курорта и интересовался проблемами горожан, а министр спорта Ольга Торубарова в качестве опытного эксперта оценивала ситуацию с благоустройством дворов.

Вообще непонятно, где спорт, а где сфера ЖКХ. Мы прекрасно понимаем, что Ольга Александровна не местная и может плохо ориентироваться в Крыму. Но мы и предположить не могли, что она может так часто путать сферу компетенции своего ведомства».

Кстати, в Керчь Торубарову тоже отправляли, и она была шокирована состоянием спортивных объектов, что странно: получается, что министр вообще не владеет ситуацией в подведомственной сфере. Еще ее впечатлили нецензурные надписи на стенах, но это уже лирика.

Во что выльются прогулки по Евпатории, узнаем на текущей неделе. В Керчи все закончилось мирно: Аксенов в очередной раз раскритиковал чиновников и пообещал сделать выводы, но пока никого не уволил.

Евпатория, Олег Яковенко

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