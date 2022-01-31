Был и сплыл: в Крыму «морской волк» обокрал невесту

В Крыму военнослужащий Черноморского флота обокрал свою подругу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», капитан третьего ранга встретил свою любовь в Симферопольском районе. Дама – сотрудница налоговой службы оказалась буквально второй половинкой, и пара даже собиралась пожениться. Но тут объявилась жена капитана – не бывшая.

Новая подруга сначала не поверила невесть откуда взявшейся разлучнице, но та предъявила семейные фотографии и свидетельство о браке, пишет telegram-канал «Mash на волне». После этого несостоявшийся жених сбежал, а вместе с ним «ушли» золотые часы, которые покинутая невеста оценила в 300 тысяч рублей.

На вопрос полиции, откуда у сотрудницы ФНС такой роскошный хронометр, пострадавшая заявила: подарила мама. Капитан заявляет, что ничего у подруги, теперь уже бывшей, не брал и вообще никаких часов не было.

Кто прав, выясняет полиция.

Симферополь, Олег Яковенко

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