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Понедельник, 31 января 2022, 15:09 мск

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Прокуратура выясняет, кто виноват в массовом ДТП на трассе «Таврида»

На трассе «Таврида» произошло массовое ДТП: водители и дорожники винят друг друга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участке между Симферополем и Бахчисараем возле села Глубокий Яр сегодня утром произошло сразу 5 ДТП, в которых пострадали 15 машин. Водители заявили, что дорога была скользкой, но дорожники уверяют: проезжая часть была обработана реагентами, а причиной столкновений стали несоблюдение дистанции и скоростного режима.

Теперь в ситуации разбирается прокуратура: «Будет дана оценка исполнения законодательства в сфере содержания улично-дорожной сети в зимний период, исполнению обязанностей ответственными лицами органов местного самоуправления, учреждений и предприятий по пресечению правонарушений в сфере организации безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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