В стране хуже не было со дня независимости – киевский профессор об украинских реалиях

Социально-экономическая ситуация на Украине деградировала до крайней степени. Положение людей сейчас самое плохое за все 30 лет украинской «незалежности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил профессор украинского Института журналистики Никита Василенко.

По его словам, население стремительными темпами нищает, стране грозит энергетический коллапс, а Запад отвернулся от «Незалежной».

Вместе с тем, профессор не удержался и традиционно обвинил Россию в том, что она якобы только и ждёт, чтобы накинуть на Украину «газовую удавку». К слову, «Газпром» регулярно предлагает Киеву заключить договор на прямые поставки голубого топлива по приемлемым ценам – в разы ниже так называемых спотовых.

«Продуктовая корзина дорожает. По утрам, посмотрите, количество пенсионеров, которые не могут себе ничего купить, потому что ищут, где скидка. Теперь будет драка за продуктовые карточки (обещал ввести Зеленский – прим. «НД»).

Так плохо не было никогда за 30 лет независимости. Предстоит Зеленскому с этим столкнуться. Как мы переживём февраль – я не знаю... я не буду апокалипсис тут разводить.

Даже если переживём февраль, никуда не денутся энергоносители – Россия будет с нами делать всё, что она посчитает нужным, и не надо думать, что Британия нам поможет – Британия газ сюда не потянет, это понятно», – приводит слова Василенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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