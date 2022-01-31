Левобережная Украина радостно замерла в ожидании Путина – генерал ВСУ

России нет нужды сразу захватывать всю Украину и её столицу. Москве достаточно ввести войска в русскоязычные регионы «Незалежной» (исторические территории Новороссии), население которых ждёт русскую армию и не окажет ей никакого сопротивления. А уже оттуда Кремль сможет диктовать Киеву свою волю.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками вооружённых сил Украины, депутат Верховной рады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Чтобы взять под контроль Украину и диктовать свою политическую волю Киеву или тому режиму, который будет установлен в Киеве, нет необходимости захватывать столицу. Как ни планируй, нельзя будет избежать жертв среди мирного населения, а это не нужно никому, и агрессору, в первую очередь. Потому что создавать ситуацию гуманитарной катастрофы в Европе никому не надо. Это должно быть решено быстро, на протяжении десяти суток, может, нескольких недель. И чтобы диктовать Киеву свою волю, достаточно, в принципе, взять под контроль Левобережную Украину», – рассуждает украинский генерал.

«Тем более, очень удобно идти туда, где тебя ждут. Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть.

Условное направление – Харьков, Днепр (Днепропетровск – прим. «НД»), Херсон, и аж до Одессы. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдвинуть определённые условия касательно дальнейшего продвижения, и чтобы привести к власти, в том числе, и подконтрольные политические силы, которые просто выполняли бы волю Кремля. И, таким образом, все цели той гибридной кампании, которая началась в 2014 году, были бы достигнуты», – приводит слова Забродского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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