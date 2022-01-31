Киев потребовал от Кремля немедленно отменить указ о социальных выплатах жителям ЛДНР

Указ президента России о социальных выплатах «жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей» через российский портал «Госуслуги» нарушает суверенитет Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД «Незалежной».

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины», – сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на украинское дипведомство. Киев потребовал «немедленно отменить это решение».

Напомним, ранее президент России издал распоряжение и поручил правительству наделить постоянно проживающих в провозглашенных республиках Донбасса граждан РФ правом обращаться за соцвыплатами через российский портал «Госуслуги».

«Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», – распорядился Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»