В Крыму закрывают канатную дорогу на Ай-Петри

Вслед за автомобильной дорогой на Ай-Петри закрывают и канатную.
Как уже сообщал «Новый День», плато Ай-Петри пользуется большой популярностью у крымчан и туристов в любой сезон. Когда в горах выпадает снег, туда устремляются тысячи людей, чтобы предаться зимним забавам. Однако с 28 января по 1 марта автомобильную дорогу на Ай-Петри закрыли из-за угрозы схода снежных лавин.
Теперь сообщается о закрытии канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри»: ее остановят с 15 февраля. Профилактические мероприятия будут длиться 2,5 месяца. К майским праздникам канатку обещают открыть.
Ялта, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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