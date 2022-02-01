В Крыму закрывают канатную дорогу на Ай-Петри

Вслед за автомобильной дорогой на Ай-Петри закрывают и канатную.

Как уже сообщал «Новый День», плато Ай-Петри пользуется большой популярностью у крымчан и туристов в любой сезон. Когда в горах выпадает снег, туда устремляются тысячи людей, чтобы предаться зимним забавам. Однако с 28 января по 1 марта автомобильную дорогу на Ай-Петри закрыли из-за угрозы схода снежных лавин.

Теперь сообщается о закрытии канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри»: ее остановят с 15 февраля. Профилактические мероприятия будут длиться 2,5 месяца. К майским праздникам канатку обещают открыть.

Ялта, Лиана Макоба

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