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Вторник, 1 февраля 2022, 15:07 мск

Новости Крым

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В Крыму вновь ожидаются сильные осадки

В Крыму вновь прогнозируют ухудшение погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в связи с прохождением холодного фронта сегодня и завтра на полуострове ожидаются дожди, которые в среду буду переходить в снег. Местами осадки будут очень сильными.

В горах возможны изморозь и гололедица. 3 февраля северо-западный ветер усилится и при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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