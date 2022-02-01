Выявляемость коронавируса в Севастополе превысила 500 случаев в сутки – такого высокого показателя в городе до сих пор не фиксировалось. Максимум предыдущей ковидной волны составлял 358.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение января в городе коронавирусной инфекцией заразились 5 тысяч 326 человек. Растет число госпитализированных: за сутки в больницы доставлено 57 человек, всего в стационарах на сегодняшний день находятся 420 пациента с подтвержденным COVID-19.

В течение месяца от инфекции скончались 127 человек, 5 из них – в последний день января.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 58 тысяч 73 зараженных, жертвами коронавируса стали 1 тысяча 967 горожан.

Симферополь, Лиана Макоба

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