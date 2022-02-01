Обильные январские осадки существенно пополнили водохранилища Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», за прошедший месяц в бассейнах рек северного предгорья и ЮБК выпало от 40.1мм до 90.3мм осадков. На реках Салгир, Кучук- Карасу, Су-Индол и в среднем течении реки Бельбек месячная норма осадков была превышена в 1,5 раза.

В горах Крыма средняя высота снега достигает 157% нормы, однако запас воды в снеге не стль значительный: на Ай-Петри – 55% нормы, на Ангарском перевале – 98%.

Обильные осадки обеспечили значительный приток воды в водохранилища Крыма: Белогорское пополнилось на 6,435 млн кубометров, Симферопольское – на 5 млн, Счастливое – на 2,8 млн, Чернореченское – на 13,4 млн кубов.

К началу февраля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 159,69 млн кубометров, что почти на 24 млн больше, чем месяц назад.

Симферополь, Олег Яковенко

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