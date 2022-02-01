Ученик Путина: Зеленский потребовал от США письменных гарантий финансовой безопасности Украины

США нанесли Украине прямой финансовый ущерб, раздувая панику вокруг «российского вторжения».

В качестве компенсации Украине и ради исключения новых недоразумений, Белый дом должен взять на себя обеспечительные гарантии перед мировыми финансовыми организациями, предоставляющими кредиты «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра финансов, замглавы администрации президента Украины Сергей Марченко.

По его словам, из-за раздутой американцами истерии инвесторы спешно избавляются от украинских еврооблигаций, а желающих предоставить Киеву новые кредиты либо нет, либо они предлагают бешеные проценты.

Украина по поручению Зеленского уже запустила процесс обсуждения с Соединенными Штатами возможности предоставления Вашингтоном кредитных гарантий Киеву для привлечения внешних заимствований.

Вместе с тем, чиновник признался, что пока американцы не спешат с письменным ответом.

«Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято», – сказал Марченко.

По словам украинских экспертов, Украина попадёт в ещё большую зависимость от США, так как даже если Вашингтон и согласится предоставить такие кредитные гарантии, то только на определённых жёстких условиях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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