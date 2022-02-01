В ЛНР запретили ходить по ночам, в ДНР – разрешили в определенные дни

В Луганской народной республике снова ввели комендантский час. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые запрет на передвижение ночью был введен в республике в 2014 году. В августе прошлого года этот ограничение отменили. Но с 1 февраля ввели вновь: комендантский час действует с 23:00 до 4:00.

В Донецкой народной республике гулять по ночам можно только в выходные. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, согласно которому с 1 февраля по 1 июня комендантский час не действует с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. С 1 июня до 1 октября – ходить по ночам можно будет с 23:00 пятницы до 04:00 понедельника.

Луганск – Донецк, Платон Ефимчук

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