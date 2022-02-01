«Покажите это Путину!» В Керчи разрушается только что отреставрированный исторический объект

В Керчи вместе со снегом сошел лоск с недавно отремонтированной Митридатской лестницы.

Как уже сообщал «Новый День», Большая и Малая Митридатские лестницы, построенные в середине XIX века, носят статус объектов культурного наследия федерального значения.

Большая лестница, ставшая одним из главных символов Керчи, возведена в 1833-1840 годах на северо-восточном склоне горы Митридат. Малая (Константиновская) лестница появилась севернее Большой в 1866 году. Нижняя часть лестницы выполнена в Т-образной форме и состоит из пяти осевых маршей.

После распада СССР власти Украины на реконструкцию и содержание истрических объектов деньги не выделяли. В 2015 году часть Большой Митридатской лестницы обрушилась.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

Реконструкцию лестниц завершили только в конце апреля текущего года и несколько раз переносили церемонию открытия.

И вот из Керчви сообщают – только что отремонтированная лестница начала разрушаться.

«Снег в Керчи растаял, а вместе с ним покрошилась и главная достопримечательность города, – пишет КерчьИНФО в соцсетях, подтверждая свое сообщение фотографиями. – Камень, которым выложены ступени, посыпался. На некоторых деталях отваливаются куски отделочного материала. И так происходит по всей лестнице».

Вдобавок ко всему, приходит в негодность система освещения: на сегодняшний день вышли из строя полтора десятка фонарей.

«Покажите это Путину! – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымский». – Напомним, поручение Путина о реконструкции курировала бывший министр культуры Республики Крым Вера Новосельская, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению во взяточничестве. Помогали Вере Новосельской чиновники городской администрации: Сергей Бороздин и его советник Евгений Адаменко».

Керчь, Олег Яковенко

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