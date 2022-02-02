Виртуальные «минеры» в Крыму вышли на новый уровень: они требуют деньги.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в администрации крымских муниципалитетов начали приходить сообщения, что в заданиях заложены взрывные устройства.

«Сообщения о минировании очень похожи на фейковые, электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов, – рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. – Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений – проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего», – сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Симферополь, Олег Яковенко

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