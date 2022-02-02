Крым и Севастополь синхронно снизили выявляемость ковида на фоне роста госпитализированных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК, согласно официальным данным, выявлено 513 новых случаев коронавируса (что на 20% меньше, чем накануне), госпитализирован 101 человек. В Севастополе зафиксировано 365 вновь заболевших (на 28% меньше предыдущих показателей), госпитализировано 62 человека. Вряд ли снижение выявляемости на данном этапе развития пандемии примет характер устойчивой тенденции, но синхронизация двух субъектов – факт любопытный.

От инфекции за сутки умерли 12 крымчан и 3 севастопольца.

Симферополь, Лиана Макоба

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