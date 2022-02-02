В городах Крыма срочно эвакуируют мэрии

В Керчи срочно эвакуировали городскую администрацию – на один из электронных адресов пришло сообщение, что здание заминировано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на всякий случай эвакуировали и тех, кто работает на Кирова – 5, и тех, кто работает на Кирова – 17. Сейчас помещения проверяют сотрудники экстренных служб.

Аналогичные сообщения поучили в администрациях Алушты, Феодосии, Судака, Джанкойского и Симферопольского районов. Сейчас их тоже проверяют.

Керчь, Олег Яковенко

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