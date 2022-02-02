В Крыму начали продавать озера

В Севастополе начали выставлять на продажу озера. Горожане опасаются, что вскоре все водоемы вокруг города перейдут в частные руки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интернете начали появляться объявления о продаже территорий с озерами. Например, компания «Парангон», которую связывают с окружением бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, предлагает всем желающим выкупить у нее за 275 млн «турбазу с сельхозугодиями» в селе Родное. Объект находятся в знаменитой Байдарской долине. Причем, к земле прилагаются озера Нижнее и Родное общей площадью 14 гектаров, на которые у продавца, якобы, есть «госакты о праве собственности».

Фокус в том, что в России нельзя получить озеро в собственность. Водный кодекс РФ предусматривает куплю – продажу только прудов и обводнённых карьеров. Реки, озера и прочие водоемы природного происхождения являются собственностью государства и должны быть доступны для всех.

Но есть нюанс: если озеро окружено частной территорией, собственник этой земли не обязан предоставлять проход через свои участки к общедоступным объектам. Плюс ко всему, собственник такой земли может взять водоем, расположенный внутри своей территории в аренду, но торговать им не имеет права.

Однако 26 января Госдума приняла закон «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации (в части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)».

Этот документ позволяет узаконить собственность на землю под самовольными постройками в водоохраной зоне. С одной стороны, поправки позволят решить проблемы тех, кто давно живет на таких территориях, но не может провести в свои дома ни воду, ни канализацию. Таких много, например, в Орлиновском поселении Севастополя.

С другой стороны, открывает возможность для злоупотреблений. «Объявление на сайте недвижимости можно считать первым прецедентом того, как озера Севастополя становятся частной собственностью вместе с карасями в них и окрестными гектарами, – пишет ForPost . – Но вряд ли этот прецедент будет последним».

«Получается, что 83 семьями, чьи проблемы можно было решить иначе, прикрывают неотвратимый тотальный земельный распил Байдарской долины на частные реки, частные озёра с баньками и апартаментами, частные к ним подъезды и повсеместные шлагбаумы», – заявила депутат Законодательного собрания Севастополя Екатерина Бубнова.

Севастополь, Олег Яковенко

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