В Крыму на фоне наступающего «омикрона» смягчают антиковидные ограничения

В Крыму смягчают антиковидные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в собственный указ о введении режима повышенной готовности в связи пандемией коронавируса. Поправки опубликованы на официальном портале республиканского правительства.

Теперь в Крыму разрешили работать боулингам и аттракционам, расположенным на открытом воздухе.

Отметим, что в целом в России заболеваемость коронавирусом стабильно растет и довольно быстро. А Крым и Севастополь егодня синхронно сообщили о довольно приличном (более 20%) снижении выявляемости.

Возможно, что на полуострове уже готовятся к очередному наплыву туристов – впереди длинные выходные, связанные с 23 февраля и 8 марта. В течение минувшего года, коронавирусная статистика перед «туристическими пиками» чудесным образом, как правило, начинала снижаться.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»