Крымская слепота: долину историко-культурного заповедника нагло застраивают при попустительстве чиновников

В Крыму долину пещерного города Эски-Кермен застраивают коттеджами.

Территория, на которой ведется стройка, принадлежит Бахчисарайскому историко-культурному и археологическому музею-заповеднику. У застройщика никаких разрешений нет, но остановить его почему-то никто не может.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», застройщик каким-то образом умудрился получить в собственности в долине Эски-Кермен 3 гектара земли сельхозназначения, и еще в 2007 году начал возводить на ней здания, хотя никакие стройки на участках не предусмотрены. Владелец заявил, что создаст здесь эко-поселение, и даже начал сдавать туристам древние пещеры.

В последнее время он активизировался: только за 2 недели а долине появились 8 деревянных коттеджей, площадь застраиваемого участка каким-то образом увеличилась в 2 раза, а проезд через долину стал невозможен: с одной стороны путь перегораживают металлические ворота, с другой – колючая проволока.

Напомним, стройка ведется на территории исторического музея-заповедника, любое действие здесь, по закону, нужно согласовывать с республиканским минкультом. И в ведомстве, как оказалось, о происходящем знают. Но реагируют вяло: несмотря на то что застройщик, по сути, оттяпал уже всю долину, ему всего лишь два раза выписали протокол со штрафом в 15 тысяч рублей. Разумеется, подобное наказание его не остановило.

Более того, застройщик инициировал включение долины в земли муниципалитета «Красный мак» с изменением сельскохозяйственного статуса на территорию общественно-деловой застройки. И местные власти согласились! И учли предложения застройщика в Генплан. Правда, оговариваются в администрации Бахчисарайского района, Генплан еще не прошел все согласования, поэтому статус участка пока не изменен. Но сам факт манипуляций с землей заповедника вызывает удивление. И уверенность: документ обязательно согласуют.

Правда, есть надежда, что ситуацию вмешается прокуратура, у которой есть полномочия лишить застройщика и возможности продолжать стройку в заповеднике, и права собственности на первоначальные 3 гектара. Но для этого нужно, чтобы в ведомство обратились сотрудники минкульта, а они не очень торопятся: «освоение» долины Эски-Кермен ведется уже более 14 лет, а чиновники все еще надеются, что застройщика остановят мизерные штрафы. Или они, возможно, ждут согласования Генплана, согласно которому заповедная долина чудесным образом превратится в территорию общественно-деловой застройки, и проблема исчезнет сама собой.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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