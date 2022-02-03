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Четверг, 3 февраля 2022, 11:42 мск

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Крым остается в зоне холодного фронта – с сильными осадками

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК и Севастополю, полуостров остается в зоне действия холодного фронтального раздела.

Сегодня ожидаются дожди, переходящие в снег. Больше всего осадков может выпасть в районе Севастополе, в центральных районах Крыма и на востоке Керченского полуострова.

В горах – тоже будет идти снег – местами очень сильный. На дорогах гололедица. Сохраняется угроза схода лавин. Ветер усилится ветер до 120 метров в секунду, при порывах – до 25 метров в секунду. В пятницу, 4 февраля, ожидается аналогичная погода.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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