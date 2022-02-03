Показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму снова рванули вверх

После небольшого отката показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму снова рванули вверх.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в РК зарегистрировано 710 новых случаев ковида, в Севастополе – 415. Растет число госпитализированных – в больницы вчера были доставлены соответственно 124 и 89 человек.

От инфекции умерли 7 крымчан и 4 севастопольца.

Симферополь, Лиана Макоба

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