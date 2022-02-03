«Позвони мне, позвони…» Глава Крыма создает еще одну линию для обращений граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о создании новой телефонной линии для приема обращений. Соответствующее распоряжение опубликовали на портале республиканского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов потребовал, чтобы в каждом ведомстве Совмина и в каждом муниципалитете обеспечили «оперативное представление всесторонней, полной и объективной информации по вопросам, затронутым в сообщениях, поступающих на телефонную линию», а также определили должностных лиц, ответственных за прием и обработку контрольных карточек к поступающим сообщениям.

Глава Крыма предупредил: руководители органов власти несут персональную ответственность за формальное отношение к рассмотрению сообщений, поступающих на телефонную линию, а также непредставление необходимой информации в установленные сроки.

Времени на реагирование у них будет достаточно: на решение вопросов предусмотрено 15 рабочих дней, а если этого времени не хватит, то Аксенов может продлить срок работы с обращением.

Ответы и разъяснения направят на почту или сообщат по телефону. Дата начала работы линии и телефонные номера, по которым можно звонить, пока не сообщаются.

Отметим, что это не первая линия главы РК. Так, на сайте Совета министров Крыма есть целый список «прямых» и «горячих» линий, выделенных для обращения граждан. Есть там номер и для сообщений лично Аксенову.

Кроме того, недавно глава РК объявил, что обращения можно прислыать ему в личных сообщениях в соцстети «ВКонтакте».

Зачем понадобилась еще одна телефонная линия не совсем ясно. Кстати, сообщать о ней крымчанам Аксенов не торопится.

Симферополь, Олег Яковенко

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