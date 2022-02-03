В Крыму подорожала водка

В Крыму существенно подорожала водка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем по России цены на водку в течение января выросли на 0,56%, а в Крыму с начала 2022 года сорокаградусная прибавила в цене около 30 рублей, что где-то на 4,27% выше ее прошлогодней стоимости.

«По темпам прироста цен на водку Крым вошел в пятерку российских регионов, заняв четвертое место», – отмечает telegram-канал «Территория Крым». Лидирует Бурятия, где водка подорожала на 6,29%. На втором месте Тверская область (+5,10%), на третьем – Калмыкия (+4,63%).

В Севастополе цены на водку снизились на 2,31%, но город входит в десятку российских регионов с самыми высоким ценником на этот горячительный напиток.

Симферополь, Олег Яковенко

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