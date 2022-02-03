«Происки Москвы» – в Киеве гневно отрицают пересечение украинским БПЛА белорусской границы

Информация властей Белоруссии о перехвате и принудительной посадке украинского беспилотника-разведчика является провокацией и подыгрыванием «агрессивной» Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.

«Украина не использовала БПЛА. Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России. Покой на границе Беларуси и Украины в интересах всего региона», – сказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

Между тем, в соцсетях со ссылкой на погранведомство Белоруссии уже появились снимки украинского беспилотника, лежащего в снегу на белорусской пашне. По внешнему виду БПЛА трудно точно определить – был он сбит, упал из-за технической неисправности или «посажен» средствами радио-электронной борьбы.

Как известно, посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима уже вызывали в МИД страны, где ему был заявлен протест.

«Украинский БЛА незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил.

На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский».

До украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем», – говорится в белорусской ноте протеста.

Симферополь, Валентин Карамазов

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