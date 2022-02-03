Жители Алушты составили для Аксенова «дорожную карту» самых проблемных мест города

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочее совещание по проблемным вопросам муниципальных образований в Алуште. Горожане решили облегчить главе РК его «посланцам» работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях начали сбор адресов, которые, по мнению жителей Алушты, в превую очередь должны заглянуть проверяющие.

«Восточная набережная, хотя туда только на БТРе можно проехать, – пишут они. – Пляж в Лазурном (кадастровый номер: 90:00:000000:293), который, согласно кадастровой карте, находится в частной собственности вместе с бунами, а это более 16 тысяч 811,7 квадратных метров».

«Шалманы в Приморском парке, потихоньку съедающие городской пляж...», – отмечают одни.

«Пгт Партенит – без пляжей», – напоминают другие.

«Улица Октябрьская, поворот на «Крымские Зори», где вдоль дороги продали сквер, уничтожили все деревья, собираются строить здание. Дорога очень узкая, двум машинам нелегко разъехались, и это, можно сказать, центральный подъезд к морю».

«Не забудьте: улица Юбилейная – 12: дорога как после артобстрела – яма на яме и еще одной яме. Или пусть всем владельцам автотранспорта ежегодно за счет государства делают подвеску».

«По селам пусть проедутся. Конкретно – Изобильное, улица Лавандовая. Нарезано более 300 участков, но нет коммуникаций никаких! Дороги никакой, люди построились, в особенности те, у которых это единственное жилье, и кое-как живут. Все обещают дорогу и коммуникации, но увы».

«Милости просим на улицу Туристов: между домами №3 и №2 – та самая дорога, которой нет уже 7 лет и которая на личном контроле у Аксенова».

«Все улицы, конечно, не пройти Аксенову! Да и не будут его водить там, где людям можно пройти уже только на ходулях, либо в резиновых сапогах!

Поведут его на Красноармейскую, нижнюю Октябрьскую, в скейт-парк, в новый микрорайон! А поведите его на Симферопольскую, пусть посмотрит, какая «шикарная» дорога там, какой модуль к садику " Солнышко»; пусть проведут его по Гвардейской, по верхней Октябрьской! Пусть проедет, а лучше пройдёт по Восточной набережной, а потом оттуда поднимется по горке вверх, на территорию бывшей воинской части, и посмотрит на то, как уничтожаются лесные массивы, строятся дома, коттеджи. И рядом с этим хаосом живут люди, которые отдали в свое время, лучшие годы жизни, служа стране, а теперь вынуждены выживать!»

«Все районы в мусоре и без дорог. Ходишь по колено в грязи!»

Кроме того, жители Алушты надеются, что глава Крыма обратит внимание на «изношенные коммуникации, которые не меняли несколько десятилетий и из-за этого происходят большие утечки воды просто в землю»; хаотичную застройку «частными объектами по украинским документам, законность которых никто даже не пытается проверять» и закрытый проход в парк санатория ''Крым'' в Партените.

Алушта, Лиана Макоба

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