Это Украина вас победила! В Киеве грозят наложить на Германию огромную контрибуцию

Германия игнорирует Киев и следует в фарватере кремлёвской политики, потому что после окончания Второй мировой войны по-прежнему боится «агрессивной сталинской» России и перестала уважать дружественно настроенную к Берлину Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, Украина, в первую очередь, является страной-победительницей гитлеровской Германии и имеет «полное право» пересчитать огромные потери в войне и предъявить их к оплате правительству ФРГ.

«Большая проблема есть – это страх глубоко внутри каждого немца перед Советским Союзом, который не только победил нацистскую Германию в то время, но и оставил очень много ран персональных. Они боятся русских, они просто реально боятся русских, передают этот страх перед Россией из поколения в поколение уже сейчас. Я это лично видел, слышал», – утверждает дипломат.

Однако, уверяет он, «украинцев больше было при захвате Берлина и всего остального».

«Мы взяли абсолютно другой нарратив, чем русские. Мы не хотим быть наследниками Сталина. И это дало немцам возможность нас отделить. Они нам якобы ничего не должны... Извините, вы должны нам! Вы реально нам должны – если мы официально вам этого не скажем, то я могу это сказать!

Так нельзя, если вы берёте во внимание российский интерес и не берёте украинский, то, извините, вы очень быстро измените настроения в Украине, и вам такие счета выставят, в том числе счета реальные, финансовые! Это плохой путь между двумя странами. Германия разрушает сейчас наши хорошие отношения», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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